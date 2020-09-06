ليبيا – علّق عضو مجلس النوّاب علي التكبالي على الحوار الذي يجمع أعضاء مجلس النواب بمجلس الدولة الاستشاري في المغرب اليوم الأحد.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اعتبر أنّه لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات عبر إطلاق حوار بنفس العقلية.

وتساءل: لماذا لم تُنفّذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد مطلع السنة وتوافق خلاله المجتمعون على وقف التدخّلات الخارجية؟ مؤكّدًا أنّ تركيا هي التي عطّلت مخرجات مؤتمر برلين بتدخّلاتها العسكرية في الشأن الليبي.

عضو مجلس النواب أشار إلى أنّ أنقرة عطّلت بدورها المبادرة المصرية أو ما اتُفق على تسميته بإعلان القاهرة.