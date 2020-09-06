الولايات المتحدة – عزز الدولار الأمريكي مكاسبه اليوم ويتجه صوب أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو 4 أشهر، إذ أدى انخفاض لأسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى تغذية نوبة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

وقاد المؤشر “ناسداك” التراجع إذ انخفض قرابة 5% خلال الجلسة. وكان ذلك ثالث أكبر انخفاض في يوم واحد.

ويأتي ارتفاع الدولار هذا الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسابيع شهدت انخفاض العملة الأمريكية لأدنى مستوى منذ أبريل 2018.

ومقابل سلة من العملات، جرى تداول الدولار عند 92.774 نقطة في التعاملات المبكرة في لندن.

المصدر: “رويترز”