الولايات المتحدة – تأهل الروسي، دانييل مدفيديف، إلى الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، عقب فوزه اليوم الأحد، على الأمريكي دجيفري وولف، بثلاث مجموعات نظيفة.

وفرض المصنف خامسا عالميا وثالثا في البطولة، هيمنته على المباراة، ليتغلب على منافسه الأمريكي، بنتيجة 6-3، و6-3، و6-2.

وسيواجه مدفيديف، في الدور المقبل، الأمريكي الآخر، فرانسيس تيافوي، الذي تأهل على حساب الهنغاري مارتون فوسوفيكس، بفوزه عليه بنتيجة 6-2، 6-3، و6-2.

وكان مدفيديف، خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة أمريكا المفتوحة أمام الإسباني رافائيل نادال، الغائب عن النسخة الحالية، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المصدر: matchtv.ru