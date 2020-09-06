العراق – أعلنت السلطات العراقية، امس احباط عملية لتفجير خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الاستخبارات الاتحادية في بيان صحفي: “بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الأشخاص يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات ذي قار، في وزارة الداخلية”.

وأضاف، أن “الفريق ألقى القبض على شخص أثناء قيامة بعملية زرع العبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم”.

وقرر قاضي التحقيق توقيفة وفق أحكام المادة 4 ارهاب من قانون العقوبات.

المصدر: RT