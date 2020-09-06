تشيلي – اتضح لمجموعة علماء من تشيلي وإسبانيا والنرويج، أن سبب انقراض حضارة جزيرة الفصح، كان تغير المناخ والنظام البيئي.

ويفيد موقع Phys.org، بأن هذه المجموعة دحضت نظريتين تقليديتين ، كانتا تفسران سبب انقراض حضارة سكان جزيرة الفصح الأصليين. وفقا لإحدى النظريتين، أفرط السكان الأصليون في استغلال الثروات الطبيعية. ووفقا للثانية، بسبب وصول الأوروبيين إليها.

ولكن وفقا للدراسة الجديدة، كان سبب انقراض حضارة السكان الأصليين، هو التغيرات المناخية التي استمرت سنوات طويلة، ما أثر في إمكانية إنتاج المواد الغذائية. وقد حصل هذا نتيجة انخفاض هطول الأمطار تدريجيا.

وقد حاول السكان التكيف مع التغيرات المناخية، لذلك تحولوا تدريجيا من مجتمع معقد أقام هذه الأصنام الضخمة، إلى مجتمع زراعي بسيط.

ويذكر أن جزيرة الفصح أو رابا نوي، تشتهر بتماثيل مواي المقامة في جميع انحاء الجزيرة، التي ادرجتها منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي.

المصدر: نوفوستي