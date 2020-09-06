ليبيا – علّق رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر على التحرّكات السياسية لعدّة دول معنية بالأزمة الليبية ومنشغلة بمجريات الأمور، سعيًا لوضع حلّ لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد الليبيين على اتفاق دائم ينهي الصراع على السلطة.

المبشر اعتبر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أنّ هذه التحرّكات السياسية ضوء في نهاية النفق وتفكير مغاير للحرب، منوّها إلى أنه من المبكّر الحكم عليها.

وقال المُبشر :”هذه مجرد مناورات، ورفع لسقف التفاوض وتحسين للتموضع، فالكل سيذهب وسيشارك توجيه القوى العظمى”، مستدركًا: “نرجو ألا يكون إدارة للأزمة”.