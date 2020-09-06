المغرب.. نحو 54 ألف متعاف من “كوفيد-19” منذ بداية الجائحة

المغرب.. نحو 54 ألف متعاف من “كوفيد-19” منذ بداية الجائحة

المغرب – أعلنت وزارة الصحة المغربية، امس عن تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1446 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية الخاصة بمرض “كوفيد-19” (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 70160 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 53929 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,9%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1329 حالة بمعدل فتك يبلغ 1,9%.

وأصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، يبلغ 14902، أي بمعدل 41 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 189 حالة، 34 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء