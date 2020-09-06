ليبيا – قال عميد بلدية حيّ الأندلس محمود الفطيسي إنّ وضع الكهرباء داخل طرابلس وبلدية حيّ الأندلس بالأخص كارثي بمعنى الكلمة وخطير ولا ينبئ بخير، مشيرًا إلى أنّ هذه المشاكل والأزمات مفتعلة ومن غير الواضح هدفها، بحسب قوله.

عميد بلدية حيّ الأندلس أبدى خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد، انزعاجه من عدم تقديم الجهات المعنية والمسؤولة أيّ حلول لهذه الازمات التي يعاني منها المواطن.

وأرجع خروج المواطنين بمظاهرات مطالبين بأبسط حقوقهم إلى ما يمرُّ به الشعب الليبي من مشاكل وسوء في الخدمات، لافتًا إلى أنّ المظاهرات لا تتضمّن أيّ أجندات وهدفها المطالبة بالحقوق فقط.

وأضاف: “لا يوجد عدالة في ملف طرح الأحمال، بلدية حيّ الاندلس تأتي الكهرباء لها ساعتين أو ساعة وباقي اليوم لا يوجد كهرباء، وهناك مناطق في البلدية لا تصلها الكهرباء لمدة يومين، هناك تلاعب وأمر مفتعل بالذات على بلدية حيّ الاندلس؛ لذلك تم تقديم شكوى للجهات المعنية لفتح تحقيق في التلاعب الحاصل”.

كما أفاد أنّ عمداء بلديات طرابلس قاموا بتوجيه كتاب للرئاسي والجهات المسؤولة لطرح حلٍّ لهذه الأزمة، يتمثل بتوفير محطّات توليد خاصّة بطرابلس؛ لكن لغاية هذه اللحظة لم يتم الرد على المقترح، محذّراً من حدوث انتفاضة في حال استمرار الوضع الراهن.

واختتم بالقول: “شركة الكهرباء تبرّر أنّ هناك تعاقد مع الشركة التركية، لا نأخذ إلا الوعود وليس تحركات فعلية على أرض الواقع، حتى الإدارة الجديده للشركة أداؤها أسوأ من قبل”.