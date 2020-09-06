أبوظبي – هوت بورصات الخليج السبع بحدة، في مستهل تعاملات الأسبوع، الأحد، بعدما أغلقت أسعار النفط الجمعة على أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو/حزيران، مدفوعة باستمرار تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة، الجمعة، لتتفاقم الخسارة في أسبوع إلى 5.3 بالمئة لعقود برنت القياسي و7.4 بالمئة لعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

تأثرت الأسعار في نهاية الأسبوع، بتقرير صدر الجمعة، وأظهر استمرار تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية إلى أقل من 1.4 مليون وظيفة في أغسطس/آب، مقابل 1.8 مليون وظيفة في يوليو/ تموز و4.8 ملايين وظيفة في يونيو.

وأذكى تقرير الوظائف الأمريكية، مخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط مع اتساع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا.

والأحد، هبط مؤشر البورصة السعودية “تداول” بنسبة 0.25 بالمئة وأغلق على 8024.62 نقطة، متأثرا خصوصا بانخفاض سهمي أرامكو، والسعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 0.42 بالمئة و0.89 بالمئة على الترتيب.

وهوت سوقا الإمارات بدفع من خسائر القطاع المالي على نحو خاص، فانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.64 بالمئة إلى 4522.95 نقطة، متأثرا بانخفاض أسهم بنوك أبوظبي الأول بنسبة 0.87 بالمئة، وأبو ظبي التجاري بنسبة 0.72 بالمئة، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 1.23 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.06 بالمئة إلى 2258.55 نقطة، وقاد الخسائر سهم “المدينة للتمويل” و”اكتتاب” بنسبة 15 بالمئة لكل منهما، وسهم إثمار القابضة بنسبة 14.72 بالمئة.

وخسر مؤشر بورصة مسقط 1.05 بالمئة وأغلق على 3706.86 نقطة، متاثرا بخسائر القطاع المالي، فانخفض سهما بنكي صحار ومسقط بنسبة 4.76 بالمئة و1.52 بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.53 بالمئة إلى 1402.76 نقطة، بعدما خسر سهم البنك الأهلي المتحد 2.64 بالمئة.

كما هبط المؤشر الرئيس لسوق الكويت بنسبة 0.84 بالمئة الى 5815.71 نقطة، وخسر سهم البنك الوطني الكويتي، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 1.39 بالمئة.

وفي قطر، نزل مؤشر البورصة بنسبة 1.15 بالمئة إلى 9723.41 نقطة، نتيجة خسائر أسهم قيادية بينها “فودافون قطر” الذي انخفض بنسبة 2.42 بالمئة و”صناعات قطر” بنسبة 2.21 بالمئة.

الأناضول