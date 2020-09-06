تونس.. تراجع التضخم إلى 5.4 بالمئة في أغسطس

تونس.. تراجع التضخم إلى 5.4 بالمئة في أغسطس

تونس – تراجعت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 5.4 بالمئة خلال أغسطس/ آب الماضي، بعدما كانت في حدود 5.7 بالمئة.

ووفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (رسمي)، فقد كانت نسبة التضخم 5.7 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي.

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة خلال أغسطس، مقارنة مع يوليو.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يعود إلى الزيادة المسجلة في أسعار التبغ بنسبة 5.9 بالمئة، وفي أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.1 بالمئة.

فيما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.7 بالمئة مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.

يذكر أن نسبة التضخم في تونس، كانت في حدود 5.8 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع البنك المركزي التونسي، تسجيل البلاد نسبة تضخم في حدود 5.3 بالمئة في كامل 2020، مقابل 6.7 بالمئة عام 2019.

الأناضول