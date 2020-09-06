روسيا – أعلنت شركة “روستيخ” الروسية عن تطويرها لتقنيات خاصة ستساعد في حماية العساكر والآليات العسكرية.

وقال بيان صادر عن الشركة “أكمل الخبراء في Technodinamika التابعة لشركتنا الاختبارات على نوع جديد من السيراميك المقوى الذي سيستخدم في الدروع الخاصة بحماية أفراد الجيش والمدرعات والآليات العسكرية، وكذلك في حماية المعدات العسكرية الأرضية والبحرية والجوية”.

وأشار البيان إلى أن الخبراء التابعين للشركة تمكنوا من تصنيع ألواح خاصة يدخل في تركيبها السيراميك الفائق الصلابة المدعم بأوكسيد الألومينيوم، وهذه الألواح أظهرت خصائص وقائية فعالة في دروع الحماية العسكرية، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج الصناعي لهذه الألواح قريبا.

وتبعا للخبراء في روستيخ فإن الاختراع الجديد سيساهم في تطوير دروع حماية مركبة، متينة وخفيفة الوزن، وقادرة على حماية الأفراد والمعدات العسكرية من أخطار الرصاص والقذائف الخارقة للدروع.

وخلال الاختبارات التي أجريت على ألواح السيراميك المذكورة تم تعريضها لرصاص بندقية القنص “دراغونوف” من عيار 7.62 ملم، كما اختبرت في دروع Kirasa العسكرية الروسية، لتبين الاختبارات أنها تتمتع بمتانة ممتازة وجودة عالية.

وكانت “روستيخ” قد كشفت في الأشهر القليلة الماضية عن العديد من الاختراعات والتقنيات العسكرية الجديدة التي طورها خبراؤها والشركات التابعة لها، مثل منظومات Hermes الصاروخية العالية الدقة والتي يصل مدى صواريخها إلى 100 كلم، ومسدسات Aspid وPoloz، ومنظومة Ataka-DBS المضادة للدرونات، إضافة إلى مروحيات Mi-35P وMi-171Sh القتالية الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا