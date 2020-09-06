تركيا – فازت شركة “داي سوفت – Daysoft” التركية للحلول الهندسية والتكنولوجية، بمناقصة طرحتها القوات البرية الألمانية، في المنافسة مع شركة ألمانية.

وستقوم “داي سوفت” بموجب المناقصة المذكورة التي فازت بها، بتصنيع مولدات طاقة متنقلة للقوات البرية الألمانية.

وفي حديثه للأناضول، قال المدير العام لشركة “داي سوفت”، أيتاج يولجوبال، إن شركتهم تأسست في يونيو/حزيران 2017، وتخصصت في مجال تقديم الحلول الهندسية والتكنولوجية.

وأوضح أن مولدات الطاقة التي ستصنعها “داي سوفت” لصالح القوات البرية الألمانية، سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المنتشرة في أماكن مختلفة.

وأضاف أنهم فازوا بالمناقصة المذكورة على حساب شركة ألمانية ضخمة تنجز هذا الأمر لصالح الجيش الألماني، منذ 15 عاماً.

وأشار إلى أنه وفي إطار المناقصة، سيتم تسليم 21 مولد طاقة خلال عامين، مبيناً أنهم أرسلوا 3 منها حتى الآن.

الأناضول