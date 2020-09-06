ليبيا – استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري‬ اليوم السبت وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني،حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية في قصر التحرير وذلك بحضور وفديّ البلدين.

الوزيران بحثا بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة على الصعيد الإقليمي، أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.

كما أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء بالخليج العربي، في مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مُشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.