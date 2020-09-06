فلسطين – أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اتصالات عدة مع عدد من وزراء الخارجية العرب، تحضيرا لاجتماع مجلس الجامعة العربية الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

واتصل عريقات بوزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والأردني أيمن الصفدي، والعماني بدر البوسعيدي، والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، وذلك قبيل اجتماع مجلس الجامعة العربية المقرر في التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وقال عريقات إنه أكد خلال المحادثات الهاتفية مع المسؤولين العرب، “مطالبة فلسطين بثبات وتمسك العرب بمبادرة السلام العربية.

واكد خلال اللقاء على تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل تام وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضية اللاجئين استنادا للقرار 194 والإفراج عن الأسرى”.

وتترأس فلسطين اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء المقبل، على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بعد انطلاق أعمال الدورة 154 بعد غد الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين.

وكان الأمين العام المساعد في الجامعة العربية السفير حسام زكي قال في وقت سابق إن الاجتماع سيناقش تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها مؤخرا.

المصدر: معا