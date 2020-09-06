فرنسا – أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 8550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا امس انخفاضا من 8975 حالة تم تسجيلها في البلاد الجمعة الماضية.

والإصابات التي سجلت يوم الجمعة من بين الأعلى منذ بداية تفشي الوباء.

وسجلت فرنسا 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30698، في حين وصل إجمالي الإصابات 317706 حالات.

وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، من احتمال مواجهة بلاده في الأسبوعين المقبلين ارتفاعا أكثر حدة في عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وقال فيران، في حديث لقناة “BFM” التلفزيونية إن على فرنسا الاستمرار في توخي اليقظة مع دخول أعداد أكبر من المصابين بالفيروس إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات خلال الأسبوعين المقبلين، ما يعكس ارتفاعا في الإصابات بالمرض مؤخرا.

واستبعد أن تكون هناك حاجة إلى فرض إجراءات جديدة للعزل العام في أنحاء البلاد، وأوضح أن لدى فرنسا عدة طرق أخرى لمكافحة الفيروس، بما في ذلك زيادة إجراء الفحوص، وأكد: “لا يمكن أن أتصور فرض إجراءات جديدة للعزل العام”.

ومع ارتفاع أعداد الإصابات بشكل رئيسي بين صغار السن الذين يقل تعرضهم للإصابة بمضاعفات جراء المرض، لا يزال الضغط قليلا حتى الآن على المستشفيات الفرنسية التي كانت تغص بالمرضى في نهاية مارس الماضي.

المصدر: رويترز