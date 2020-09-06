الدنمارك – وجدت دراسة أن فقدان الوزن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة حتى لو ظل الناس يعانون من السمنة.

ووجدت دراسة رئيسية أجريت على أكثر من نصف مليون بالغ بريطاني، يعانون من زيادة الوزن، أن اتباع نظام غذائي معين له سلسلة من الفوائد الصحية الهامة.

واكتشف الباحثون أن فقدان 13% من وزن الجسم، يقلل من فرصة الإصابة بمرض السكري النوع 2 بنسبة 42%.

كما أنه يقلل من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو توقف التنفس أثناء النوم، بمقدار الربع.

كما قلل الأشخاص الذين فقدوا الوزن من خطر الإصابة بالتهاب مفاصل الورك والركبة وارتفاع الكوليسترول، بمقدار الخمس.

ولوحظت الفوائد الهائلة حتى عندما ظل الناس يعانون من السمنة، مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 30، بعد فقدان الوزن.

واستندت الدراسة، التي قدمت في المؤتمر الأوروبي والدولي حول السمنة، إلى بيانات جراحة الممارس العام لـ 550 ألف بالغ في المملكة المتحدة بمتوسط ​​عمر 51 على مدى ثماني سنوات.

وقال الخبراء إن النتائج كانت بمثابة “دعوة للاستيقاظ”، تثبت فوائد فقدان الوزن بشكل بسيط في الوقاية من الأمراض المدمرة.

وقال البروفيسور جيسون هالفورد، الرئيس المنتخب للجمعية الأوروبية لدراسة السمنة، الذي يدير المؤتمر عبر الإنترنت: “نتجاهل السمنة على مسؤوليتنا. من الواضح أن إدارة الوزن هي إحدى أفضل الطرق للسيطرة على الأمراض بما في ذلك مرض السكري. وتظهر هذه الدراسة أهمية الاستثمار في الوقاية والدعم لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن حاليا، بدلا من انتظار وصولهم إلى المستشفى مع مضاعفات خطيرة بعد عشر سنوات من الآن”.

وقام الباحثون، بقيادة شركة الرعاية الصحية الدنماركية “نوفو نورديسك”، بوزن المشاركين بعد 4 سنوات من إجراء قياساتهم الأولية، وفي ذلك الوقت فقد 60 ألف شخص ما لا يقل عن 10% من وزنهم.

وكان متوسط ​​فقدان الوزن في هذه المجموعة 13% من وزن الجسم. ويعاني الكثير منهم من السمنة المفرطة، ولكنهم فقدوا ما يكفي من الوزن ليكون لهم تأثير كبير على صحتهم. بينما لم يفقد 492 ألف شخص وزنهم.

وقارن العلماء خطر الإصابة بست حالات مرتبطة بالسمنة في المجموعتين.

وقالت معدة الدراسة الدكتورة كريستيان هاس: “الاختلاف في مخاطر هذه الحالات مذهل ويشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، يمكن أن يقللوا بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بالأمراض من خلال فقدان الوزن المتعمد”.

وقال البروفيسور نيك فينر، من شركة “نوفو نورديسك”: “الآن لدينا دليل على أنه إذا فقدت الوزن يمكنك منع الأمراض – التي تكون مكلفة في العلاج – من التطور”.

المصدر: ديلي ميل