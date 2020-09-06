مصر – أعلنت وزارة الصحة المصرية امس عن تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة مقابل 157 إصابة و16 وفاة يوم الجمعة.

وأعلن المتحدث عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة”.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT