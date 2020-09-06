إيطاليا – حقق الفرنسي، بيير غاسلي، سائق “رد بول وألفا تاوري” مفاجأة من العيار الثقيل في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، بفوزه بالسباق، اليوم الأحد، على حلبة “مونزا”، وذلك لأول مرة في تاريخه.

وقطع بيير غاسلي مسافة السباق (306.720 كلم)، والذي تألف من 53 لفة (5.793 كلم)، بزمن قدره (1:36:39.174 ساعة)، متقدما بفارق (0.415 ث)، على الإسباني كارلوس ساينز سائق “مكلارين”، الذي حل في المركز الثاني.

وجاء الكندي لانز سترول سائق “ريسنغ بوينت”، في المرتبة الثالثة.

بينما اكتفى سائقا “مرسيدس” الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، متصدر الترتيب العام للبطولة والمنطلق من المركز الأول، بالمرتبتين السادسة والسابعة على الترتيب.

ويتصدر لويس هاميلتون الترتيب العام لبطولة العالم للموسم الحالي للفورمولا-1، برصيد 164 نقطة، متقدما بفارق 47 نقطة على زميله فالتيري بوتاس، ويليهما في المركز الثالث، الهولندي ماكس فيرستابين سائق “ريد بول”، برصيد 110 نقطة.

بينما يشغل لانز سترول المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 57 نقطة.

أما بيير غاسلي فرفع رصيده، بعد فوزه اليوم، إلى 43 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن، متجاوزا كارلوس ساينز بفارق نقطتين.

المصدر: RT