الولايات المتحدة – انتقم المقاتل البرازيلي، ميشيل بيريرا، من منافسه الروسي، زيليم إيمادايف، بفوزه عليه، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في بطولة “UFC Fight Night 176″، للفنون القتالية المختلطة.

وانقض بيريرا على منافسه في الجولة الخامسة الأخيرة من النزال، وقام بخنقه ليجبره على الاستسلام.

وانتقم المقاتل البرازيلي بذلك شر انتقام من منافسه، زيليم إيمادايف، الذي وجه صفعة له، يوم الجمعة الماضي، خلال مراسم عملية الوزن وتقديمها رسميا للاعلام، قبل نزالهما اليوم.

ومني زيليم إيمادايف (25 عاما) بالهزيمة الثالثة على التوالي في ثالث نزال خاضه ضمن بطولات اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة، مقابل ثمانية انتصارات تحت رعاية اتحادت أخرى لهذه اللعبة.

في المقابل، حقق ميشيل بيريرا (27 عاما) انتصاره الرابع والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 11 هزيمة.

المصدر: “championat.com”