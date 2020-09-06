ليبيا – أكد عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب الصحة العالمية ليبيا رمضان عصمان السبت على أنه من الصعب تتبع مخالطي المصابين نظرا لزيادة الحالات الجديدة وأن الفيروس في بعض المناطق أصبح خارج عن السيطرة منها بنغازي وطرابلس.

عصمان أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” أن كورونا لم يتحول إلى مرض موسمي ولكن بقرب فصل الشتاء وبدء الانفلونزا سيكون العبء متضاعف أكثر وخاصة وأن الانفلونزا له أعراض متشابهة مع كورونا وأن الأخيرة تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة ولا تؤثر على الأصحاء ولكن الأولى تؤثر على الاصحاء.

وبيّن أن المنظمة الآن ستقدم توصيات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خاصة بفصل الشتاء أن يقام تحليل خاص بالأنفلونزا لأي حالة قامت بتحليل كورونا وكانت نتيجتها سالبة وهذه العملية هي ما تعرف برصد الأمراض التنفسية.

وكشف عن عدم أخذ عينات بأرقام كبيرة يعود لنقص السعة المعملية فلابد من زيادة الأجهزة والناس المختصة المدربة على الأجهزة لزيادة عدد العينات اليومية، مشيراً إلى أن البلاد لازلت في الموجة الأولى للفيروس ولا صحة لأخبار الموجة الثانية.

كما ذكر أن المنظمة دعمت مختبرات المركز الوطني ومركز العزل بعدد 12 ألف تحليل كورونا ومشغلات “البي سي آر” وستدعم بمواد الوقاية الشخصية مثل الكمامات للكوادر الطبية وفرق الاستجابة السريعة ذاكرا انهم قاموا بجلب أجهزة اكسجين عدد 500 وستوزع على مراكز العزل في كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي الآن أكثر صعوبة خاصة في المنطقة الشرقية التي يٌعد خارج عن السيطرة.