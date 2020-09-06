إنجلترا – انتزع المنتخب الويلزي فوزا قاتلا من ضيفه البلغاري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للنسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للظهير الأيمن، نيكو وليامس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وافتتح نيكو وليامس، مدافع فريق ليفربول، سجله التهديفي مع منتخب بلاده، في مشاركته الثانية معه، بعد الأولى أمام فنلندا الأسبوع الماضي.

وحقق منتخب ويلز انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر قائمة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الثاني للبطولة (B4)، برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن منتخبي جمهورية إيرلندا وفنلندا، اللذين يلتقيان فيما اليوم أيضا.

المصدر: RT