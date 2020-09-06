القرم – وصل نجم هوليوودي وأستاذ الفنون القتالية الأمريكي، ستيفن سيغال، امس السبت، الى جمهورية القرم الروسية، حيث التقى مع رئيسها، سيرغي أكسيونوف.

وقال أكسيونوف، في تغريدة نشرها أمس عبر “تويتر”: “يسرني أن أرحب في أرض القرم بالممثل والموسيقار وأستاذ الفنون القتالية المشهور عالميا والممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون العلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة ستيفن سيغال”.

ونشر أكسيونوف ضمن التغريدة صورة تجمعه مع سيغال في مكتبه، فيما لم يتم الإعلان عن هدف الزيارة.

وسبق أن دعت سلطات القرم سيغال، الذي حصل على الجنسية الروسية عام 2016، مرارا لزيارة شبه الجزيرة.

المصدر: RT + وكالات