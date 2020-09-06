روسيا – أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن دولا أجنبية خارج المنطقة ومنضوية تحت حلف الناتو كثفت في الآونة الأخيرة وجودها العسكري في مياه البحر الأسود.

وقال شويغو، في حديث لقناة “روسيا-1” تم بث مقتطفات منه امس: “أسطولنا لا يتنقل ذهابا وإيابا أمام سواحل سان-فرانسيسكو (الأمريكية)، لكن أسطولهم (دول الناتو) ينتشر في البحر الأسود”.

وشدد شويغو على أنه تم رصد وجود متزايد للسفن والقوات البحرية للدول من خارج المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذا الوجود بات شبه دائم.

وتابع وزير الدفاع الروسي متسائلا: “ماذا يفعلون هناك؟ نحن بالطبع نقوم بكل شيء لمنع وجود أي تهديد لبلادنا، أيا كان مصدره وطبيعته”.

وسبق أن أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن حلف شمال الأطلسي يعتبر مياه البحر الأسود منطقة استراتيجية بالنسبة إليه وهو ينوي تعزيز وجوده العسكري هناك.

المصدر: وكالات