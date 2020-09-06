مصر – كشف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات اختفاء كأس أمم إفريقيا وبعض الدروع والكؤوس من مقر اتحاد الكرة المصري.

وطالب صبحي من اللجنة، الاطلاع على كافة المحاضر المثبتة في الاتحاد المصري منذ 2013 وحتى الآن، وملفات الجرد للوصول لأسباب اختفاء تلك المقتنيات الغالية.

ويتواصل صبحي مع اللجنة الخماسية التي تسير مؤقتا الاتحاد المصري لكرة القدم، للوقوف على كافة ملابسات الحدث، بعد ما تم اكتشاف اختفاء الكؤوس أثناء عمليات تعمير الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة المصري، تعرض للحرق والسرقة في 2013، إلا أن العديد ذكر حينها أنهم حصلوا على جميع الكؤوس التي تم الاستيلاء عليها.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الشباب والرياضة جميع الملابسات والتصريحات السابقة، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة المحاضر والملفات المتعلقة بالأمر.

المصدر: RT