وأوضح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، امس أن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وأضاف الوزير الروسي، في مؤتمر عبر الإنترنت، أن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام المقبل، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.

يأتي هذا فيما تماسك سعر النفط، الجمعة، قرب 44 دولارا، لكنه قد يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو بفعل ضعف الطلب بسبب مخاوف بشأن بطء التعافي من جائحة كوفيد-19.

وأظهر تقرير حكومي أميركي انخفاض الطلب المحلي على البنزين في أحدث أسبوع، وفقا لرويترز.

وكشفت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة في سنغافورة، التي تعد مركزا لتخزين النفط في آسيا، فوق أعلى مستوى في 9 أعوام.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 5 سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المئة، ليستقر عند 44.12 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب انخفاض 2.3 في المئة في الأسبوع.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات ليصل إلى 41.34 دولار ويتجه صوب أول هبوط أسبوعي في 5 أسابيع.