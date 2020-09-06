ليبيا – وصفت صحيفة ”Corriere“ الإيطالية وزير داخلية حكومة الوفاق بأنه الرجل الأقوى في طرابلس بعد دعم تركيا له خلال الأحداث الماضية.

الصحيفة أشارت وفقًا لما نقله موقع “إرم نيوز” إلى أنّ السراج حاول إصدار قرار يقضي بإيقاف باشاآغا والتحقيق معه، وبحسب الصحيفة فإنّ فتحي باشاآغا عاد إلى عمله بصورة أقوى بفضل الدعم التركي.

ووصفت الصحيفة باشاآغا بأنّه كان “رئيس وزراء الظل” في حكومة الوفاق منذ شهور، كما أنّه صاحب القوى العسكرية الأقوى في طرابلس منذ خروج الجيش.

وأوضحت الصحيفة أنّ الصدام السياسي بين رئيس المجلس الرئاسي ووزير داخليته زاد من العداء بين ميليشيات طرابلس “النواصي” وكذلك “الردع” المؤيّدة للسراج وميليشيات مصراتة الموالية لباشاآغا، مستدركة بأنّه قبل كلّ ذلك هناك منافسة بين مؤيّدي أردوغان والسراج الأوروبيين والأمريكيين.

وأفادت أنّ الصراع بين السراج وباشاآغا ظلّ خفيًا لمدّة عام ونصف العام، خاصّة أثناء “عمليات الجيش” في طرابلس والتي بدأت في 4 أبريل 2019 غير أنّه سرعان ما ظهر مجددًا .