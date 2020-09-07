ليبيا – استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس الأحد ايفاريست بارتولو وزير خارجية مالطا، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة صرّح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للجامعة بأنّ اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أنّ الوزير المالطي اهتمّ بالتعرّف على موقف الجامعة العربية إزاء التطوّرات الأخيرة في ليبيا، لا سيّما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي.

وأطلع أبو الغيط الوزير المالطي على ثوابت تعامل الجامعة مع الملف الليبي، والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة وفق مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.