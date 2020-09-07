ليبيا – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد في مدينة إسطنبول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لبحث مستجدّات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

السراج عبر بحسب المكتب الاإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية على حد زعمه.

ومن جانبه، رحّب السراج أردوغان بزيارة السراج، مشيدًا بما يبذله من جهود من أجل الاستقرار في ليبيا ، مجدِّدًا دعم بلاده لمبادرة السلام التي أعلنها السراج في الـ21 من شهر أغسطس الماضي، وتقضي بوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط وتصديره، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة واستئناف مسارات برلين الثلاث”المسار الأمني العسكري والاقتصادي والسياسي”.

وعلى صعيد آخر بحث الرئيسان خلال الاجتماع عددًا من ملفات التعاون المشترك وأبرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقّفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة،كما أكّد الاجتماع على استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.