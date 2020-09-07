ليبيا – كشف الملحق الصحّي في سفارة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية وليد الجيلاني عن أنّه تمّ سداد أغلب الديون لدى جميع المستشفيات الأردنية، وأنّ الدين المتبقّي لا يتجاوز ما قيمته 40 مليون دولار.

الجيلاني وفي تصريح نقلته وكالة “الاأنباء” التابعة للحكومة الليبية أوضح أنّه تمّ حصر علاج مرضى السرطان في مركز الحسين فقط، نظرًا لما يتمتّع به المركز من خدمات متطوّرة في علاج السرطان، ولا يوجد أيّ مريض سرطان يعالج خارج المركز المذكور.

وأشار إلى أنّ ما يميز مركز الحسين هو خضوعه لأسعار نقابة الأطباء الأردنيين، خلافًا للمستشفيات الأخرى، إضافةً إلى ذلك سيسهم بشكل كبير في تركيز الجهود في اتّجاه واحد وعدم بعثرتها هنا وهناك.

ومن جهته أفاد رئيس لجنة العلاج في الأردن أحمد فرج لله أنّ مركز الحسين للسرطان وافق مؤخّرًا على استقبال عدد 6 أطفال من نزلاء قسم الأمراض المناعية بمستشفى الأطفال بنغازي، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي في المستشفى.