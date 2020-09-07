ليبيا – قال عضو مجلس النّواب عن مدينة الجفارة إسماعيل الشريف إنّهم يباركون كلَّ لقاء ليبي – ليبي من شأنه تبديد مخاوف الأطراف السياسية وتعزيز الثقة في ما بينها، بما يُساعد على التوصّل إلى تسوية سياسية تُعيد السلم والاستقرار إلى ليبيا.

الشريف اعتبر في تصريح لصحيفة “العرب” أنّ الإطار العامّ للمحادثات والمشاورات في المغرب هو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، لوضع أرضية تُمهّد لمرحلة من التهدئة قد تمكّن من زرع بذور الثقة، بما يُساهم في معالجة الجروح الغائرة التي تسبّب فيها استمرار الصراع.

وأعرب في المقابل عن أمله في أن يتمّ خلال هذه المحادثات التركيز على السبل الكفيلة بتجاوز المرحلة الحالية بكل ما أفرزته من معاناة، وليس التركيز على تقاسم المغانم من خلال توزيع المسؤوليات.