الصفدي يؤكد لعريقات أن “حل الدولتين هو السبيل لسلام دائم في المنطقة”

الصفدي يؤكد لعريقات أن “حل الدولتين هو السبيل لسلام دائم في المنطقة”

الأردن – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، امس مع أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد الصفدي أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، فقد استقبل الصفدي عريقات في اجتماع تشاوري بحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وشدد الصفدي وعريقات على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية، وخصوصا ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والتي تقوض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السلام العادل.

من جانبه، ثمن عريقات مواقف المملكة الثابتة ودورها في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

كما أكد عريقات أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على هويتها.

المصدر: وكالات