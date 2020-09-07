ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إنّه تم عقد جلسة مغلقة بين وفدي مجلس الدولة والنواب في المغرب، سادتها روح الإيجابية من أجل التوصل لحلّ الأزمة الليبية واستئناف الحوار السياسي بين المجلسين.

الصفراني أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنّ الجلسات الأخرى ستكون مفتوحة، مبيّنًا أنّ المجتمعين يحاولون تقريب وجهات النظر في عدد من القضايا فالإطار العام هو استئناف العملية السياسية من أجل إبعاد شبح الحرب وإنهاء الانقسام في البلاد، وتعزيز دور المؤسسات واستئناف عمل لجنتي الحوار المشكلتين من مجلس النواب و الدولة.

وأضاف: “خلال الجلسة الافتتاحية لم نتطرّق لنقاط تفصيلية، بل تكلّمنا بشكل عام عن إمكانية عودة الحوار بين المجلسين والإطار العام لعودة لجنتي الحوار، وعبّر وفد مجلسي الدولة والنواب عن رغبتهما الجامحة في عودة الحياة السياسية وإحيائها في ليبيا، من خلال تطبيق الاتفاق السياسي والمادة 12 ومحاولة الوصول لمقاربات”.

ولفت إلى أنّ وفد مجلسي الدولة والنواب أكّدوا على أهمية الحفاظ على المسار الديمقراطي وضرورة إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وكذلك إنهاء الانقسام المؤسساتي وإبعاد شبح التقسيم، وفتح الحقول النفطية وعودة تصدير النفط.