ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب محمد العباني أنّ حوار الفرقاء الذي يجري في مدينة بوزنيقة المغربية، سيزيد الأزمة الليبية تأزّمًا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار أنّ أحد أطراف الحوار مجلس النواب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخَبة من كلّ الليبيين، بينما الطرفُ الثاني ما يسمى بمجلس الدولة المهيمَن عليه من قبل جماعة الإخوان، الذين سبق لمجلس النواب أن قرّر أنها منظّمة إرهابيّة.

العباني أشار في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية إلى أنّ مجرد الالتقاء معهم يتناقض مع عقيدة مجلس النواب، ويزيد الإخوان سطوة وتسلّطا، كما أنّ هذا اللقاء يستند على مخرجات اتفاق الصخيرات الذي سبق لمجلس النواب إلغاء المصادقة عليه في الرابع من يناير 2020.

وانتقد أن تدور اللقاءات على أساس اتفاق الصخيرات المفروض على الليبيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259، مرة أخرى بجلوس النواب المنتخَبين من الشعب في انتخابات صحيحة عام 2014 مع أفراد من المنظّمات الإرهابية.

كما أوضح أنّ ذلك سيُدخل البلاد في أتون متاهات، وخاصّة عندما تكون المخرجات من رحم اتفاق الصخيرات الذي رفض البرلمان إدخاله تعديلًا في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م، لافتًا إلى أنّ ناتج هذه اللقاءات المشبوهة التي ينظّمها إخوان المغرب من أجل إنتاج صخيرات 2، سوف تكون أكثر إيلامًا وتمكينًا لاخوان ليبيا المتغلغلين في مفاصل الدولة الليبية والذين عاثوا فيها فسادًا، على حد قوله.