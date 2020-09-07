ليبيا – عبّر رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن وافر شكره وتقديره لإدارة التشغيل والصيانة في جهاز النهر الصناعي؛ لمجهودهم الاستثنائي المتمثّل بصيانة أحد وصلات الأنابيب المتضرّرة المؤدية إلى خزان عمر المختار الرئيسي، في منطقة سلوق قرب مدينة بنغازي.

العقوري وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أضاف: “تابعنا باهتمام وفخر قيام فرق الصيانة من مهندسين وفنيين في جهاز النهر بإجراء عملية الصيانة بطريقة مبتكرة، ضمنت عدم انقطاع المياه عن مدينة بنغازي في هذه الأوقات الصعبة التي تتطلب استمرار إمدادات المياه لمكافحة وباء الكورونا”.

واختتم العقوري بشكر جميع العاملين في جهاز النهر الصناعي، مثمّنًا أهميّة ما يقومون به لتوفير المياه الصالحة للشرب، ومؤكّدًا أنّ ذلك مثال يُحتذى للجميع في خدمة الصالح العام وتحت جميع الظروف.