ليبيا – قال رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية (Iocea) جمال المبروك إن مراكز الإيواء التي تضم آلاف المهاجرين تعاني بالفعل من أوضاع إنسانية سيئة للغاية وتدار بطريقة أسوأ،مشيراً إلى أنها أيضاً غير مؤهلة لإيواء البشر نظراً لأن غالبيتها كانت عبارة عن مقرات لمصانع ومدارس ومخازن قديمة البناء وبالتالي تفتقر إلى المعايير الدولية وإن احتجاز المهاجرين فيها أمر غير مقبول أخلاقياً وإنسانياً.

المبروك وفي تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط”اللندنية اليوم الاثنين تساءل:”إذا قررت السلطات المحلية في ليبيا إغلاق هذه المقرات، فما البديل؟ أيُتركون هكذا في ظل ظروف بلد يعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، لتزيد مأساتهم ويتعرضوا إلى مزيد من الانتهاكات والتجنيد كمرتزقة وغير ذلك من صنوف التعذيب؟”.

واستكمل المبروك:”قبل أن يطالبوا بإغلاق مراكز الإيواء عليهم التفكير في حلول بديلة وسريعة”، مقترحاً أن تتم إعادة من يرغب منهم بشكل طوعي إلى بلدانهم سريعاً بالإضافة إلى نقل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مراكز استقبال في الدول المستقرة،وإتمام عمليات توطينهم في الدول القابلة لذلك.

واستدرك رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية:”أمّا ليبيا فلن تكون بلداً قابلاً للتوطين، في ظل حالة من عدم الاستقرار الذي تعانيه”.

المبروك نوّه إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.