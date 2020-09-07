بروكسل – استقر سعر صرف اليورو أمام الدولار فوق 1.18 دولار الاثنين في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون أحدث بيانات للوظائف الأميركية ويتأهبون لاجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ليروا ما إذا كان صانعو السياسات سيقدمون المزيد من التحفيز أم لا.

وهوى الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو في بداية أيلول إذ انتاب القلق المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي وراهنوا على أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل منخفضة لفترة أطول في الوقت الذي استحدث فيه صانعو السياسات صندوقا كبيرا للتعافي في أوروبا.

لكن العملة الأميركية استقرت في الجلسات القليلة الماضية، على الأخص بعد أن لامس اليورو لفترة وجيزة مستوى 1.20 دولار وأعقب ذلك عمليات بيع للعملة الموحدة.

وشهد اليوم الاثنين بداية هادئة لجلسة التداول، واستقر اليورو في أحدث معاملات عند 1.1841 دولار، دون تغير يُذكر خلال الجلسة، بينما لم يطرأ تغير على مؤشر الدولار عند 92.875.

ويقول محللون إن التراجع العنيف للأسهم الأميركية الأسبوع الماضي حفز أيضا المتعاملين على تعديل مراكزهم في الدولار.

وكالات