ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الإثنين برئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لبحث مستجدات المرحلة والتطوّر الوبائي للبلاد.

الاجتماع ضمّ بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية كلًا من: “رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية – عضو اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة عضو اللجنة – سعد عقوب”.

وناقش المجتمعون الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه إضافة إلى آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتّخذة والتي تحول دون تفشّي الوباء بين المواطنين.

وخلُص الاجتماع إلى رفع جزئيٍّ لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا من كل يوم.



كما شدّد المجتمعون على ضرورة التزام كافّة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، لافتينَ إلى إيقاع غرامات مالية،

حيث تمّ تقييم الوضع الوبائي ومناقشة فورية على المخالفين.



ومن جهته، أهاب الثني بالمواطنين الكرام الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط اللجان الفنية المختصّة لمنع انتشار الوباء بينهم.