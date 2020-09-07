ليبيا -أكّد المتحدّث الرسمي باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق أنّ مهامّ لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب هذين اليومين مُحدّدة وفقًا لقرار تكليفها، ويقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط والرجوع بها إلى مجلس النواب، والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بليحق نوّه في تصريح له نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب أمس الأحد إلى أنّه ليس هناك أيّ طرح لأسماء أو غير ذلك، فدور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط.

وأشار المتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب إلى أنّ هذه اللجنة ليست بديلًا عن لجنة الثلاثة عشر الممثّلة لمجلس النواب المنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر والمُعلن عنها سابقًا من قبل المجلس، التي سوف تمثّل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتّحدة.