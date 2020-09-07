ليبيا – وجه وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف كتابًا لرؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن، بشأن ضرورة عمل أعضاء هيئة الشرطة حِيال مكافحة ومحاربة السحر والشعوذة وفقًا لصحيح القانون.

المستشار بوشناف أوضح في كتابه الذي تلقّت المرصد نسخة منه آليات العمل القانوني اللازم لذلك، مؤكّدًا أنّ الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب، شريطة ألّا تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية، أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر.

وبيّن الوزير أنّه وإلى أن يتدخّل المشرّع لتأطير الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء بالخصوص يجب التعامل مع الأمر وفقًا للقانون القائم.