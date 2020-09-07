إسبانيا – كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، يسأل مسؤولي برشلونة حول إمكانية التعاقد مع ثنائي الدفاع خورخي كوينكا وخوان ميراندا، هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة:” تركي آل الشيخ واثق من قدرته على الوصول لاتفاق مع برشلونة، ويفكر فى جميع الخيارات، لذلك فهو لا يغلق الأبواب أمام المفاوضات طالما يمكنه الاعتماد على لاعبي الدرجة الثانية هذا الموسم”.

وأشارت إلى أن ألميريا طلب من برشلونة ضم كوينكا وميراندا على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء فى نهاية الموسم، أو الشراء النهائي مع احتفاظ النادي الكتالوني بخيار إعادة الشراء.

ويلعب خورخي كوينكا، البالغ 20 عاما، في مركز قلب الدفاع، وكان ضمن تشكيلة غارسيا بيمينتا، مدرب الفريق الرديف، في الموسم الماضي.

كما يعود خوان ميراندا البالغ 20 عاما إلى برشلونة بعد نهاية إعارته إلى شالكه الألماني، حيث لعب 11 مباراة في “البوندسليغا”، وقد وقع مؤخرا على عقد جديد، مما يدل على الثقة التي يضعها برشلونة فيه.

ونافس ألميريا حتى وصوله إلى التصفيات النهائية على الصعود للدوري الإسباني للدرجة الأولى “لا ليغا” لكنه لم يوفق، في أول موسم له مع المالك الجديد آل الشيخ.

المصدر: sport.es