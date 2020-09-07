إيطاليا – تحسنت حالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الساعات الأخيرة، مما يجعله قادراً على المشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد السويد، ضمن دوري الأمم الاوروبية.

وقالت وسائل إعلام برتغالية، امس أن رونالدو أصبح في وضع أفضل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، لذلك فإنه بات قريباً من المشاركة أساسيا.

وأعلن الاتحاد البرتغالي في وقت سابق، أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى، مما تسبب في غيابه عن التدريبات ثم عدم مشاركته أمام كرواتيا.

كما كشف الاتحاد البرتغالي، أن لاعب خط وسط فريق إيفرتون الإنجليزي، أندريه غوميش، غادر معسكر “أبطال أوروبا”، أمس الأحد، بسبب الإصابة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

ولن يسافر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، بالتالي مع منتخب بلاده إلى السويد لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني جولات المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكان منتخب البرتغال قد استهل حملة الدفاع عن لقبه النسخة الأولى للبطولة القارية، بفوز ساحق على ضيفه الكرواتي (4-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب “الدراغاو”، بمدينة بورتو البرتغالية.

المصدر: وكالات