ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الإستشاري القيادية في جماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إنّ حوار بوزنيقة المغربية الذي يشارك فيه وفد مكوّن من 5 أعضاء من المجلس مقابل خمسة آخرين من برلمان طبرق، جاء بناء على دعوة كريمة من دولة المغرب؛ بهدف التمهيد لاستئناف مسار الحوار السياسي في جنيف.

الفلاح شدّدت في حديث لموقع “عربي21” القطري على أنّ الحوار يهدف إلى بناء جسور الثقة بين الطرفين وتفعيل بنود الاتفاق السياسي. مشيرةً إلى أنّ الحوار سيناقش آلية تنفيذ المادة 15 من الاتفاق.

ولفتت الفلاح إلى أنّ الحوار سيناقش أيضًا معايير لتولّي المناصب السيادية والتي كان قد حدّدها مجلس الدولة الاستشاري.