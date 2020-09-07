الإمارات العربية – تحدث المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن أسباب اختيار الإمارات كمقر للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بنى”.

أرجع ذلك إلى ما تتمتع به الإمارات من بيئة مواتية لعمل المؤسسة، والحرص الذي توليه السلطات الإماراتية في تبني وتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المؤسسة، إضافة إلى الدعم المتوقع من الحكومة الإماراتية، بما يضمن فرص نجاح المؤسسة في تحقيقها لأغراضها.

وأشاد الحميدي في حوار مع صحيفة “البيان”، بالدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الإمارات لمشروع المقاصة، ووصفه بأنه مشروع استراتيجي وحيوي، ينطلق ويعمل من دولة الإمارات، ويهدف لإنشاء مؤسسة مالية إقليمية رائدة.

وقال مدير عام صندوق النقد العربي إن الإعلان عن تضمين الدرهم الإماراتي، كأول عملة للتسوية في مقاصة وتسوية المعاملات عبر منصة “بنى للمدفوعات العربية”، يرجع لضخامة حجم التعاملات بالدرهم عبر الحدود.

وأشار إلى أنه وفقا لأحدث الإحصاءات، يأتي الدرهم الإماراتي في مقدمة العملات العربية المستخدمة في المعاملات الاقتصادية والمالية والاستثمارية العربية البينية، حيث يصل عدد المعاملات بالدرهم، عبر الحدود بين الدول العربية، إلى نحو 840 ألف معاملة سنويا، بما يمثل حوالي 13% من إجمالي عدد المعاملات أو التحويلات البينية عبر الحدود، بقيمة إجمالية تتخطى 125 مليار دولار.

المصدر: “البيان”