ليبيا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إنّه طالما تمّ الحديث والدعم مع جميع الأطراف لتعزيز عملية الحوار في ليبيا حتى خرست الأسلحة، وهذه حقيقة إيجابية.

دي مايو وفي تصريحات إذاعية اليوم الإثنين وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أضاف: “إننا نعمل على إعادة تفعيل اتفاقية عام 2008 مع ليبيا، والتي ستسمح للعديد من شركاتنا بالذهاب إلى هناك والمشاركة في عملية إعادة الإعمار”.

وذكّر وزير الخارجية بالحاجة إلى تدخّلات في مطار طرابلس وعلى الطرق السريعة، مشيرًا إلى أنّ مجموعة إيني للطاقة لم تغادر البلاد قطّ، مردفًا: “كنّا الدولة الوحيدة في الغرب التي لم تغلق سفارتها في طرابلس”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: “هذا الأمر سيتمّ الاعتراف لنا به باسم صداقة كبيرة مع الشعب الليبي”.