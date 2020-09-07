إنجلترا – أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسميا، اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم، كالوم ويلسون، البالغ 28 عاما، قادما من نادي بورنموث، لمدة أربع مواسم.

ولم يكشف نيوكاسل عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 26 مليون دولار.

وسجل ويلسون 67 هدفا في 187 مباراة مع بورنموث بجميع المسابقات، منذ انضمامه للفريق في عام 2014، من بينها 8 أهداف في الموسم الماضي، لم تنجح في إنقاذ بورنموث من الهبوط إلى “الشامبيونشيب”.

كما ودع نادي بورنموث نجمه الذي ارتدى قميصه في المواسم الستة الماضية متمنيا له النجاح في تجربته الجديدة.

المصدر: وكالات