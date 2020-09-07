إسبانيا – أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن الأوروغواياني لويس سواريز، سيتوجه غدا الاثنين، إلى القنصلية الإيطالية بمدينة برشلونة، لتقديم امتحان اللغة الإيطالية للحصول على الإقامة.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن مراسل برنامج “بولي ديبورتيفو” المتواجد في برشلونة، قوله: “لقد أكدوا لي، غدا الاثنين، سيذهب لويس سواريز إلى القنصلية الإيطالية في برشلونة لإجراء امتحان اللغة الإيطالية”.

ويعد اختبار اللغة الإيطالية أحد المتطلبات الضرورية حتى يتمكن سواريز من الحصول على جواز السفر، والذي سيمكنه من اللعب في الدوري الإيطالي كعضو مجتمعي في البلد.

وهذا الأمر يختلف عن الإجراءات في إسبانيا، حيث كان كافيا جواز سفر زوجته صوفيا بالبي ليكون عضوا مجتمعيا لديه الإقامة من أجل اللعب في الدوري الليغا المحلية، لكن في إيطاليا لا يكفي ولذلك يحتاج جواز سفر خاص به، وبما أن زوجته لديها الجنسية الإيطالية فسيكون الأمر سهلا أمام حصوله على جواز سفر إيطالي خاص به، ولكن يحتاج لتجاوز اختبار اللغة الإيطالية في القنصلية.

وباتت أيام لويس سواريز معدودة داخل “كامب نو” معقل نادي برشلونة، بعدما أخبره المدرب الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم الجديد (2020-2021)، وبالتالي بدأ ثالث هداف تاريخي “للبلوغرانا” بالبحث عن وجهة مقبلة، وكان خيار نادي يوفنتوس الإيطالي هو المفضل لديه.

المصدر: وكالات