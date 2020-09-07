واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا دعمه للجيش في حين احتشد آخرون من أفراد الإدارة الأمريكية حوله بعد تواتر تقارير عن أنه استخف بالجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أوروبا.

وانتقد ترامب الذي يسعى لفترة رئاسية جديدة، الديمقراطيين والإعلام وكتب على تويتر”: “سيقولون أي شيء.. مثل أكاذيبهم الأخيرة عني وعن الجيش”.

وذكرت صحيفة “أتلانتيك” يوم الخميس الماضي إن ترامب وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية المدفونين في مقبرة قرب باريس بأنهم “خاسرون” ورفض زيارة المقبرة في نوفمبر 2018 خوفا من أن تتلف الأمطار في ذلك اليوم شكل شعره، ونفى الرئيس ذلك يوم الخميس وكرر نفيه له أمس الأحد.

وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أمس إن ترامب، بدلا من ذلك، قضى وقت فراغه في ذلك اليوم في انتقاء أعمال فنية من منزل السفير الأمريكي لنقلها للبيت الأبيض.

ورفض ممثلون عن البيت الأبيض التعليق على الفور على تقرير “بلومبرغ” الذي تم نقله عن عدد ممن حضروا الواقعة.

من جهته وصف جو بايدن النائب السابق للرئيس والذي ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثالث من نوفمبر، تعليقات ترامب على الجنود بأنها “مخزية” إن صحت.

المصدر: رويترز