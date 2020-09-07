ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الستشاري عادل كرموس إنّ مجلس الدولة لديه آلية معتمدة في اختيار فريق حوار المغرب، ولا يمكن لمكتب الرئاسة أن يحيد عنها، وأنّ ما صدر عن بعض الأعضاء الرافضين لممثلي المجلس كان نتيجة عدم توفّر المعلومة لديهم.

كرموس وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أضاف أنّ اللقاء وفقًا لطلب المملكة المغربية يفترض أن يكون سريًا ولا يترتّب أيّة التزامات على أيّ طرف، لكن رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح أعلن عن هذا اللقاء وتشكيلةِ الوفد.

وتابع أنّ اللقاء غير رسمي ولا يترتّب عليه التزام، حيث شُكّل الوفد من قبل مكتب الرئاسة؛ وذلك للتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول رؤيتهم نحو التوصّل إلى حلّ ونقل نتائج هذه المباحثات للمجلس ليتّخذ بشأنها القرار.

عضو مجلس الدولة الاستشاري أوضح أنّ المشاورات مفتوحة تشمل جميع سبل وآليات حلّ الأزمة بدون أيّ التزامات حاليًا.