لأول مرة في 12 عاما.. أوكرانيا تورد القمح إلى السعودية

لأول مرة في 12 عاما.. أوكرانيا تورد القمح إلى السعودية

أوكرانيا – أفادت “كونتيننتال فارمرز غروب للتصدير”، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ستورد قمحا للطحين إلى السعودية للمرة الأولى في 12 عاما.

ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” فإنه يجري حاليا تحميل 60 ألف طن من القمح في ميناء تشورنومورسك البحري الأوكراني.

ومن المقرر أن تصل هذه الشحنة إلى ميناء جدة السعودي في 17 سبتمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان، إنها فازت بمناقصة توريد الحبوب إلى المشتري الحكومي السعودي مع المساهم فيها، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأوكرانيا من بين كبار مصدري الحبوب في العالم، وتخطط لتصدير 1.75 مليون طن من القمح في الموسم الذي يبدأ في يوليو 2020 وينتهي في يونيو 2021.

المصدر: “رويترز”