ليبيا – اعتبر مجلس الدولة الاستشاري الذي يرأسه العضو بجماعة الإخوان خالد المشري أنّ اللقاءات التشاورية غير الرسمية مع وفد من أعضاء مجلس النواب، عُقدت وسط أجواء إيجابية بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

مجلس الدولة أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أنّ اللقاءات عُقدت بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقد حضر وزير الخارجية المغربي الاجتماع الأوّل بكلمةٍ أكّد فيها على عمق العلاقة بين الشعبين الليبي والمغربي، وحرص المغرب على حلِّ الأزمة الليبية من خلال تهيئة مناخ يساعد الليبيين على مناقشة قضاياهم حسب إرادتهم.